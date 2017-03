Sesto Fiorentino: tentano furto all'Obi ma vengono sorpresi

Ieri i carabinieri hanno arrestato due uomini, un 25enne di Sesto e un 26enne di Montespertoli, dopo che avevano messo a segno un furto nel negozio Obi di Via Petrosa. La coppia era stata sorpresa da una addetta alla vigilanza dopo aver fatto man bassa di attrezzi per un valore di 150 euro. Così hanno preso a spallate la donna fino a guadagnarsi la fuga.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che li hanno rintracciati poco distante. I due, entrambi già noti per i loro trascorsi, sono finiti in manette per rapina. L'addetta alla vigilanza ha avuto bisogno di cure mediche riportando 6 giorni di prognosi per le spallate prese.