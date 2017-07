Sesto Fiorentino, tubo ancora rotto: in 24 ore due vole allagata piazza Vittorio Veneto / FOTO - VIDEO

Piazza Vittorio Veneto, in pieno centro di Sesto Fiorentino, di nuovo invasa dall'acqua. E' successo questa notte, tra martedì 18 e mercoledì 19 luglio, a 24 ore di distanza da un'altra grossa perdita d'acqua, nell'identico punto. Entrambe le perdite sono dovute alla rottura di tubature gestite da Publiacqua.

Come si vede dalle foto e dal video (del residente Paride Pucci), la piazza è stata completamente allagata dall'acqua. Le immagini sono state riprese intorno alle 1 di notte. “I tecnici di Publiacqua sono arrivati dopo un'ora e mezza dalle chiamate, un volta sul posto hanno chiuso l'acqua stoppando la perdita”, racconta Paride.

Come detto, la piazza era già stata invasa dall'acqua la notte precedente, tra lunedì e martedì, per una perdita dovuta ad un'altra rottura nelle tubature. “In questo caso i tecnici sono arrivati martedì mattina e hanno riparato il guasto, poi stanotte la nuova perdita - aggiunge Paride -. La cosa grave è lo spreco d'acqua assurdo”. In un periodo, tra l'altro, di grave siccità.