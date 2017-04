Sesso in strada in via Palazzuolo, Nardella: "Intollerabile"

Sesso in strada in via Palazzuolo. L'episodio, documentato da alcuni residenti e postato su Facebook, ha fatto il giro del web e destato scalpore fino a che non è stato rimosso. Il filmato a luci rosse ritraeva una ragazza impegnata in una fellatio ad un ragazzo. Da quanto si è appreso sarebbero stati entrambi italiani.

I due sono stati fermati nella performance da un automobilista (probabilmente proprio colui che li stava riprendendo), che li ha fatti ricomporre. Sulla situazione di via Palazzuolo, devastata da gravi episodi di degrado fra spaccio e risse, è intervenuto anche il sindaco Dario Nardella, parlando ai microfoni di Controradio. "Queste cose come la vicenda di ieri non vanno tollerate minimamente", ha commentato

"I controlli della polizia e dei carabinieri - ha spiegato il sindaco - sono stati intensificati: in questi ultimi anni sono stati fatti ripetuti sequestri e chiusure di bar e esercizi pubblici. E' chiaro che questa è una battaglia che va combattuta senza illudere i cittadini che la soluzione si trova in un giorno". Nardella ha anche ricordato alcuni interventi dell'amministrazione: "Porta telematica, riqualificazione immobiliare e degli immobili dismessi, lavori come sulla facciata delle Leopoldine e del museo 900 che si affaccia su via Palazzuolo. Tra poco aprirà anche questo museo del trenino dove prima c'era il vecchio cinema. Tutte queste cose messe insieme - ha concluso - danno il senso di un'inversione".