Nasce "Taxi rosa", il servizio di precedenza alle donne nelle chiamate notturne

Una linea preferenziale sui numeri 4242 o 4390 e la telefonata sarà indirizzata su un canale di precedenza rispetto alle altre chiamate. È il nuovo servizio "Taxi rosa", che consentirà alle donne nelle ore notturne di avere a disposizione la macchina nel minor tempo possibile.

L'accordo è stato raggiunto oggi nel corso di un incontro fra l'assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re e i presidenti delle due cooperative Cotafi Luca Tani e Socota Marzio De Vita.

"Dopo l'accordo dei giorni scorsi per il potenziamento del servizio taxi per i disabili, che tra l'altro ha debuttato oggi con la prima corsa senza prenotazione - ha detto l'assessore Del Re - lanciamo un servizio davvero importante per le donne. Un'idea del 4390, condivisa dal 4242, che risponde alle richieste del Comune di Firenze."

"Il servizio 'Taxi Rosa' nelle ore notturne garantirà la precedenza alle telefonate provenienti dalle donne, che dopo aver chiamato il numero della cooperativa taxi dovranno semplicemente digitare il tasto '1'. È un servizio che va ad aggiungersi alla tariffa scontata del 10% a loro riservata, già in vigore per le corse notturne. Sono felice di questo risultato - ha concluso l'assessore - e ringrazio le due cooperative per la disponibilità dimostrata".