Contraffazione, sequestrate 1200 borse falsificate a marchio Chanel e Versace

I carabinieri hanno sequestrato 1200 borse contraffatte, riportanti il marchio Chanel e Versace, all'interno di un capannone dell'Osmannoro. I titolari della società sottoposta a controllo, una ditta di import-export, non è la prima volta che vengono "pizzicati" dai militari dell’Arma con materiale contraffatto; già lo scorso 20 dicembre erano stati sorpresi con articoli contraffatti, riproducenti illegalmente il marchio Burberry. In quell'occasione furono sequestrati 10.000 articoli. Il titolare, un 58enne cinese, è stato denunciato di nuovo in stato di libertà per contraffazione, alterazione o uso di marchi e segni distintivi.