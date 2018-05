Senegal: sala del sindacato intitolata a vittime di Firenze  

La nuova sede del patronato Inca Cgil a Dakar (Senegal), appena ristrutturata, sarà inaugurata il 9 maggio e avrà una sala, quella della Formazione, intitolata a Idy Diene, Mor Diop e Modou Samb, i tre ragazzi senegalesi uccisi a Firenze (il primo lo scorso 5 marzo, i secondi nel 2011 da un estremista di destra).



L’iniziativa fa parte del progetto Form@, attuato dai quattro patronati CePa, che si propone di qualificare i percorsi di ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri in Italia, attraverso il coinvolgimento di tutti i familiari, la messa a disposizione di un sistema di servizi integrati e la promozione di processi di integrazione dei destinatari. E i destinatari sono i figli, i coniugi, e i genitori dei cittadini stranieri che hanno effettuato richiesta di ricongiungimento familiare dai seguenti Paesi: Albania, Cina, Egitto, Ecuador, Marocco, Moldavia, Perù, Senegal, Tunisia e Ucraina.



Il 9 maggio all’inaugurazione a Dakar saranno presenti delegazioni della Cgil Firenze e dell’Inca toscano e nazionale. Sarà presente anche, oltre a istituzioni locali, parenti e figli delle tre vittime, Rokhaya Mbengue, vedova di Idy Diene e di Modou Samb. Nell’occasione, sarà installata nella Sala Formazione della nuova sede la targa preparata a Firenze che recita: “Sala Formazione Diop, Samb, Dyene uccisi da violenza razzista. Nessuno è nato schiavo, né signore, né per vivere in miseria. Ma tutti siamo nati per essere fratelli - cit. N. Mandela”.



“Le ferite inferte alla Comunità senegalese di Firenze - dice Carla Bonora di Cgil Firenze - sono ancora vive in ognuno di noi. Con questa iniziativa vogliamo contribuire a offrire servizi in più ai senegalesi fiorentini e toscani e alla difesa della memoria di tre ragazzi uccisi atrocemente, per continuare a battersi contro ogni razzismo e a favore della pace e della fratellanza tra i popoli”.



“Col progetto Form@, chi verrà in Italia sarà già formato su diritti e doveri sociali, Costituzione, temi del lavoro - spiega Giorgio Cartocci (Inca Cgil Toscana)-. L’obiettivo nazionale è di fare in un anno circa 2.500 pratiche di ricongiungimento, 250 circa in Toscana, dove stiamo già siglando i primi Patti di servizio con alcune comunità straniere”.