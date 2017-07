Selvapiana addio: il Consiglio regionale cancella l'inceneritore

Dopo l’adozione del Piano regionale, votata in consiglio regionale lo scorso marzo 2017 e finiti i tempi per le osservazioni, nella giornata di oggi 26 luglio, il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza – 22 favorevoli, 8 contrari e nessun astenuto – la cancellazione dell’impianto di Selvapiana dalla pianificazione regionale.

Soddisfatti i sindaci dei comuni interessati (Dicomano, Figline e Incisa, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano, Rufina e San Godenzo): "Negli ultimi tre anni – spiegano - abbiamo lavorato per questo obiettivo. Oggi vediamo sancita dal Consiglio regionale questa volontà. Era l’esito, che ci aspettavamo dopo il protocollo del 2015 e dopo aver già preso atto della adozione fatta nel mese di marzo, e di questo siamo molto soddisfatti”.



“Soddisfazione, che si unisce – concludono – ai ringraziamenti a tutti i soggetti coinvolti, in modo particolare al Presidente e all’Assessore regionale e ai funzionari coinvolti per la serietà e professionalità con cui è stato portato avanti il percorso. Oggi, con questo ulteriore passaggio grazie anche al Consiglio regionale, è stata data una risposta politica importante alle nostre comunità, togliendo ogni dubbio sull’impegno che avevamo preso con i cittadini”.



Ripercorrendo questi ultimi anni vanno ricordati oltre alla sigla del protocollo del 2015, le date del 17 novembre 2016 quando sulla “Gazzetta Ufficiale” fu pubblicata la delibera della Giunta Regionale che sanciva ufficialmente l’avvio del procedimento per portare alla cancellazione dell’impianto dalla pianificazione regionale e dopo i vari passaggi nelle commissioni regionali, l’adozione del Piano Regionale del 29 marzo 2017 a cui è seguita la decisione votata oggi che mette un punto fermo alla questione che ha impegnato le amministrazioni locali perché si arrivasse a questa soluzione.