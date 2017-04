Scuole, calendario 2017-2018: al via il 15 settembre

Per l'anno scolastico 2017-2018 tutti sui banchi venerdì 15 settembre. La giunta regionale ha approvato il nuovo calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado che hanno sede in Toscana. L'avvio delle lezioni resta fissato, come sempre negli ultimi anni, il 15 settembre. La fine delle lezioni è prevista per il 10 giugno. Non è possibile, come per gli scorsi anni, anticipare l'avvio delle lezioni, se non nei casi specificatamente indicati dalla normativa.

Qualora il 15 settembre sia un sabato o un giorno festivo l'avvio dell'attività slitta al primo giorno lavorativo successivo. Se invece cade di venerdì, come quest'anno, le lezioni inizieranno normalmente il venerdì.

Il termine dell'attività sarà anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 10 giugno cada di giorno festivo, o posticipato, se necessario, al fine di garantire almeno 205 giorni di lezione per attività didattica svolta su 6 giorni settimanali, o 172 giorni, per attività didattica svolta su 5 giorni settimanali.

La scuola dell'infanzia avrà termine il 30 giugno 2018.

Queste le festività previste per il prossimo anno: 1 novembre, Ognissanti; 8 dicembre, Immacolata Concezione; 25 dicembre, Natale; 26 dicembre, Santo Stefano; 1 gennaio, capodanno; 6 gennaio, Epifania; Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, Festa della Liberazione; 1 maggio, Festa del Lavoro; 2 giugno, festa della Repubblica; festa del Patrono.

Le vacanze natalizie andranno dal 24 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 (compresi).

Le vacanze pasquali, i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell'Angelo, ovvero per il 2018 da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile, compresi.

La festa della Toscana, il 30 novembre di ogni anno, non costituisce data di sospensione delle attività didattiche, né di chiusura delle scuole.

