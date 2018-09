Scuola, è caos: “Mancano quasi 3mila docenti di ruolo”

A un mese dalla scadenza delle procedure di reclutamento degli insegnanti di ruolo nelle scuole pubbliche toscane (elementari, medie e superiori, sostegno compreso), "non siamo ancora in grado di avere un quadro definitivo e completo delle nomine. I dati in nostro possesso ci dicono che, su un contingente di 4.500 posti assegnati ai docenti, le nomine effettuate risultano essere poco più di 1800".

È quanto mettono in luce Cgil, Cisl e Uil, in una nota congiunta firmata anche dalla federazione Gilda-Unams e dal sindacato nazionale autonomo lavoratori scuola. In pratica, "non sarebbero assegnati ancora 2.700 docenti di ruolo, che vanno ad aggiungersi al già cospicuo numero delle supplenze annuali, necessarie perché garantiscono il funzionamento dell'offerta formativa".

Nei ruoli non assegnati, inoltre, "vanno compresi anche tutti i posti destinati alle graduatorie dei concorsi per abilitati", aggiungono le parti sociali, che concludo: "La situazione nelle scuole toscane è sotto gli occhi di tutti e l'emergenza di cattedre da coprire, a partire da quelle del sostegno, si scarica sugli alunni e sulle loro famiglie".