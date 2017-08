Scuola, i sindacati denunciano: "Vacanti 169 posti"

Il ministero dell'istruzione ha autorizzato in totale 341 posti (196 organico di fatto e 145 in deroga) alla Toscana, un numero che dovrebbe servire per garantire alle scuole, ad avviso dell’Amministrazione, il loro pieno funzionamento. Ma i sindacati considerano i posti insufficienti e "rivendicano tutti i 510 posti richiesti dai dirigenti scolastici necessari per garantire il diritto allo studio, il supporto all’attività didattica e migliorare l’attivita amministrativa delle istituzioni scolastiche".

Nel comunicato rilasciato dalle associazioni sindacali si legge anche che "se non ci saranno risposte adeguate da parte dell’Amministrazione saranno inevitabili iniziative di mobilitazione di tutto il personale ATA fin dai primi giorni di inizio dell’anno scolastico".

La preoccupazione maggiore riguarda il non riuscire ad "organizzare il servizio degli uffici di segreteria e di assistenza ai laboratori e a garantire le condizioni ottimali di vigilanza, di sicurezza e di igiene" in quanto mancano pochi giorni all'inizio della scuola.

Rimangono vacanti 169 posti di personale Ata e i sindacati (Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Toscana) sottolineano che più di 100 istituti scolastici risulterebbero scoperti nel ruolo di Direttore dei Servizi generali e ammistrativi.