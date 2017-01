Liceo Pascoli, dopo il gelo l'allagamento: scuola chiusa, genitori infuriati

Dopo il gelo, l'allagamento: un brutto momento per il liceo linguistico Giovanni Pascoli di viale don Minzoni, in pieno centro di Firenze. Questa mattina, infatti, gli alunni sono stati rimandati a casa per un guasto all'impianto di riscaldamento e la fuoriuscita di acqua in alcune parti dell'istituto.

“E' vergognoso, dopo le lezioni al freddo oggi mia figlia è arrivata a scuola e rispedita a casa, al pari di tutti gli altri alunni. Il problema era conosciuto sicuramente da ieri: perché non ci hanno avvisato per mail? Molti ragazzi abitano fuori Firenze e si svegliano alle 6 per andare a scuola”, si sfoga la mamma di una studentessa, con la richiesta di restare anonima.

“Oltre al freddo (ieri una studentessa aveva segnalato lo svolgimento delle lezioni con 5° nelle aule, ndr), ci sono aule inagibili, grondaie rotte, soffitti che rischiano di cadere. La disorganizzazione è totale”, prosegue la madre, che presenterà un esposto all'Ufficio Scolastico Regionale.

“Ieri erano al freddo alcune aule, non tutta la scuola. Fino a dicembre non c'erano stati problemi, al ritorno dalle vacanze natalizie (ieri, ndr) la brutta sorpresa: abbiamo fatto il possibile per rispondere al disagio e segnalato il guasto alla Città Metropolitana - risponde alle critiche Elisabetta Bonalumi, la preside -. La rottura dei tubi e la fuoriuscita d'acqua sono avvenute all'improvviso stamattina, non ieri, se no avremmo senz'altro avvisato le famiglie”.

I tecnici sono al lavoro. La chiusura per "cause di forza maggiore" è stata poi annunciata ufficialmente sul sito internet della scuola, dove verrà comunicata la data della riapertura: è possibile che resti chiusa anche domani, mercoledì 11 gennaio.

