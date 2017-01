Scandicci, padre colto da infarto in auto: salvato dal figlio

A salvarlo è stato proprio il ragazzo che, vedendo il padre accasciato sul sedile dell'auto, non si è fatto prendere dal panico e ha chiamato il 118. Dando tutte le informazioni, precisa l'Humanitas di Scandicci, necessarie per l'arrivo sul posto dell'ambulanza. Così in meno di mezz’ora l’uomo era già al Santa Maria della Misericordia pronto per entrare in sala operatoria per l’intervento al cuore. "Poi quando suo padre è stato portato in ospedale – si legge in una nota -, è andato a scuola. Come se fosse un giorno qualunque, forse fra qualche anno racconterà di quel giorno in cui da bambino ha salvato la vita al padre".