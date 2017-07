Scuola, l'assurdo inizio delle lezioni di venerdì

"Far iniziare l'anno scolastico venerdì 15 settembre, ancora con l'estate in corso, è un grave danno per gli operatori turistici delle località di villeggiatura della Toscana, oltre che delle stesse famiglie. Ecco perchè chiediamo che la Giunta regionale riveda questa decisione e faccia slittare a lunedì 18 settembre l'inizio delle lezioni". È quanto affermato dal capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale della Toscana Giovanni Donzelli, che a tal proposito ha presentato ieri in aula una mozione urgente per chiedere di rivedere la data prima della pausa estiva dei lavori dell'assemblea.

Al di là dei problemi economici di cui parla Donzelli è poco sensato far rientrare i bambini il venerdì, a ridosso del finesettimana.

"La Regione - sottolinea Donzelli - ha modificato con una delibera la norma che prevedeva lo slittamento al lunedì qualora la data prevista per l'inizio dell'anno scolastico fosse caduta di venerdì, sabato, o domenica: il venerdì è stato escluso".

Tale scelta, affonda il colpo Donzelli, viene "percepita come assurda dai toscani e che, oltre a ricadere sugli operatori economici, complica la vita delle famiglie e delle stesse istituzioni scolastiche. Facciamo appello al buonsenso - conclude Donzelli-, perchè venga approvato nella seduta di domani per consentire, con questa modifica, la migliore organizzazione di tutti".