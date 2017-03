Scuola, al Meucci mancano le aule: cento ragazzi restano fuori

Respinte oltre un terzo delle domande di iscrizione all'Istituto Tecnico Meucci. Su 282 richieste, infatti, ne sono state accolte solo 180 perché gli spazi non sono sufficienti. Secondo i criteri di selezione utilizzati, l'Istituto ha dato precedenza agli studenti che avevano ricevuto l'indicazione del tecnico nel foglio d'orientamento, rilasciato dalle scuole medie, e ad allievi che hanno fratelli o sorelle attualmente frequentanti la scuola. Infine, la modalità del sorteggio, che ha lasciato fuori ben 100 ragazzi.

"Molti di noi hanno fatto richiesta di iscrizione al Meucci, senza però indicare una seconda scelta per un altro istituto" -spiega Daniela, una mamma- "Mi è stato poi comunicato dal MIUR che, in seguito alla mancata accettazione di mio figlio all'Istituto Tecnico, è stata automaticamente inviata richiesta di iscrizione al Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci sulla base dei giudizi orientativi che vengono consegnati durante l'anno agli studenti dalla scuola media. Questo però va contro il desiderio di mio figlio, che vorrebe fare un tecnico per poter studiare informatica. Non è giusto che i nostri ragazzi debbano "ripiegare" su altre scuole. Inoltre, noi non abbiamo mai dato l'autorizzazione a inoltrare la richiesta di iscrizione a un altro istituto, il tutto sulla base di un giudizio orientativo espresso dalla scuola media: inoltre, il Leonardo Da Vinci ha accettato questa richiesta, previa possibilità di riuscire a formare un'altra classe."

In questi giorni si terrà un incontro tra il dirigente scolastico Luciano Maresca delll'Istituto Meucci e il delegato all'istruzione per la Città Metropolitana Giampiero Mongatti per trovare una soluzione. "Noi abbiamo chiesto un incontro per essere aggiornati su ciò che emergerà da questa riunione" -prosegue Daniela- "Per poter accogliere i 100 ragazzi esclusi mancano in totale 4 classi. Si tratta del futuro dei nostri ragazzi, dei loro sogni, del loro desiderio di realizzarsi nella vita, a partire da un percorso scolastico che desiderano davvero intraprendere, senza dover ripiegare sul altre scuole -conclude- Ci accontenteremmo anche di prefabbricati momentanei, in attesa di trovare una soluzione più definitiva".