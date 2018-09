Scuola: tutto quello che c’è da sapere sull’inizio di lunedì

Meno di tre giorni al ritorno sui banchi per gli studenti delle scuole di infanzia, primarie e superiori. Lunedì 17 settembre ricomincia la scuola anche in Toscana. Nelle ultime settimane i temi più discussi per l’anno 2018-2019 sono stati i vaccini, la mensa scolastica e l'integrazione dei minori stranieri, questioni che sembrano toccare Firenze solo in modo marginale. “Sono pochissimi i bambini non vaccinati e quando succede è dovuto a una errata compilazione dei moduli” spiega l’assessore e vicesindaca Cristina Giachi che lunedì farà visita in alcune scuole per inaugurare il nuovo anno.

I NUMERI

Assessore quanti torneranno a scuola?

“Si tratta di circa 30 mila bambini tra scuole primarie di primo e secondo grado. I piccoli della scuola dell’infanzia sono circa 10 mila e quelli dei nido (tra pubblici e privati) - già rientrati dal primo settembre - attorno ai 3mila”.

Dove sono più presenti i minori stranieri?

“Sicuramente nel Quartiere 5, ancora non abbiamo il numero preciso per il 2018-2019, comunque in media a Firenze siamo al 19% del totale. In zone come le Piagge la percentuale sale”.

Qual è la comunità straniera più consistente?

“Ci sono molti bambini cinesi nel Quartiere 5”.

Attraverso la scuola come si costruisce l’integrazione?

“Anzitutto dobbiamo pensare all’insegnamento dell’italiano. Quest’anno abbiamo aumentato le ore dei centri di alfabetizzazione (rivolti soprattutto ai più piccoli ma aperti anche alle famiglie), siamo passati da 4mila ore a 6mila. Stiamo investendo sull’intercultura”.