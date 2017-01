Scandicci: arriva la scorta per Andrea Bacci, l'imprenditore intimidito a colpi di pistola

Arriva la scorta per Andrea Bacci, l'imprenditore intimidito a colpi di pistola nei giorni scorsi. Lo ha deciso ieri il comitato per la sicurezza, riunitosi in prefettura.

In un primo episodio, nella notte tra domenica e lunedì scorso, alcuni colpi di pistola furono sparati contro l'auto dell'imprenditore, parcheggiata presso la sua pelletteria di Scandicci, la Ab Florence. Altri colpi di pistola, contro l'insegna della ditta, furono nuovamente sparati in un secondo episodio, in pieno giorno. Da qui la decisione della prefettura di concedere la scorta.

Bacci, 54enne amico di Matteo Renzi e ed ex socio del padre Tiziano Renzi, è anche il presidente della Lucchese Calcio. E' al momento indagato dalla Guardia di Finanza con le accuse di ricorso abusivo al credito e fatture false, per vicende che ruotano attorno alla Coam Costruzioni, che tra l'altro ha costruito l'outlet The Mall di Reggelo.