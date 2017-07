Scomparsi: ritrovata Caterina, la 57enne di cui non si avevano più tracce

E' stata ritrovata ieri sera a Firenze Caterina, la 57enne malata di grave depressione scomparsa da casa da sabato 22 luglio. Le tracce della donna si erano perse in zona di piazza della Vittoria.

Ha dato notizia del ritrovamento ieri sera il marito, con un messaggio inviato anche a FirenzeToday, in cui l'uomo ringrazia tutti per l'aiuto. Il nostro giornale aveva pubblicato ieri mattina l'appello lanciato per chiedere aiuto nella ricerca della moglie.