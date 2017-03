Santa Croce, turista scippata della borsa da coppia in scooter

Ieri sera una turista statunitense è stata scippata mentre rincasava insieme ad un'amica dopo aver passato la serata in alcuni locali del centro. La 22enne stava passeggiando in Via Ghibellina quando è stata avvicinata da uno scooter con a bordo due soggetti che le hanno strappato la borsetta. Al cui interno vi erano effetti personali e un iPhone 7. Proprio grazie al dispositivo la polizia è arrivata, geolocalizzando il dispositivo, fino al Circolo Vie Nuove di Viale Giannotti. Una volta sul posto hanno notato un gruppetto di cittadini stranieri. A quel punto gli agenti hanno fatto squillare il telefono che è stato trovato indosso a un marocchino di 21 anni, il nordafricano si trovava in compagnia di un connazionale di 42 anni, il quale ha spiegato di aver ricevuto il dispositivo da un terzo soggetto. Entrambi sono stati denunciati per ricettazione. All'esterno del circolo trovato anche uno scooter, simile a quello usato durante lo scippo, risultato provento di furto.