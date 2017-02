Via Tornabuoni, scippo a donna incinta: finisce in ospedale

Brutto episodio nel tardo pomeriggio di ieri in Via Tornabuoni. Una donna di 38 anni, in stato interessante, si era seduta su un marciapiede della nota strada delle boutique quando è stata puntata da due giovani. Quando la vittima ha tirato fuori il suo smartphone, la coppia gli ha strappato il dispositivo di mano con una mossa fulminea. Correndo poi via verso via del Parione. La 38enne, spaventata, ha tentato di correre dietro ai due ragazzi ma, complice la sua condizione, è rovinata sull'asfalto. E' stata subito soccorsa da alcuni passanti che hanno poi allertato il 118 e la polizia. I soccorsi l'hanno trasportata all'ospedale di Careggi per le cure del caso. I medici - sarebbero state escluse gravi lesioni – l'hanno poi medicata per alcune contusioni.