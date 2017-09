Ieri pomeriggio, intorno alle 17:00, una donna di 78 anni è stata scippata mentre camminava in via Alfredo Zambrini. La pensionata è stata sorpresa alle spalle da un uomo, con il volto coperto da un casco, che le ha strappato la collanina d'oro. Quindi è fuggito per le strade limitrofe. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sull'accaduto.