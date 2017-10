Piazza Santa Maria Novella: due scippi a turisti

Due scippi e un'aggressione nell'arco di poche ore. E' quanto avvenuto la notte scorsa nelle strade vicino a Santa Maria Novella dove una coppia di cittadini marocchini ha dapprima derubato del borsello un turista asiatico e poi di una catenina d'oro una turista russa. Per poi concludere le scorribande nel centro storico con l'aggressione a una guardia giurata dell'ospedale di Santa Maria Nuova. Infatti quando i due fermati sono arrivati al pronto soccorso, uno di loro si era ferito a un ginocchio, il connazionale – in stato di alterazione – ha aggredito l'addetto alla vigilanza.

I carabinieri, che già stavano cercando la coppia, si sono quindi fiondati nel nosocomio fiorentino intuendo che tra gli episodi di Santa Maria Novella e quest'ultimo vi era una correlazione. E così è stato. Dopo un primo riscontro, la coppia è stata riconosciuta come coloro che avevano compiuto il borseggio. Un 21enne è stato sottoposto a fermo poichè era colui che materialmente aveva commesso il furto. Al connazionale, poco più giovane, non è però andata meglio. Dagli accertamenti si è scoperto che sulle sue spalle pendeva un ordine di custodia cautelare. Il nordafricano era ricercato da qualche mese perché autore di due rapine commesse a Maggio a Campi Bisenzio ai danni di cittadini cinesi. In quelle circostanze il marocchino si era appropriato di alcune migliaia di euro. Per i due si sono aperte le porte del carcere di Sollicciano.