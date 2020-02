Treni: dopo la tragedia di Lodi subito 8 ore di sciopero

Sciopero dei treni domani, venerdì 7 febbraio, dopo la tragedia di Lodi con l'incidente ferroviario costato la vita questa mattina, giovedì, a due ferrovieri. Tragedia che avrebbe potuto avere dimensioni ancora maggiori.

L'immediato sciopero di 8 ore nel trasporto ferroviario, viaggiatori e merci, per personale aziende comparto ferroviario nazionale, è stato indetto in tutta Italia dal sindacato Cub Trasporti. Ripercussioni potrebbero aversi dunque anche sulla circolazione dei treni in Toscana e a Firenze.

“L’incidente ferroviario odierno è di una gravità intollerabile, per il costo di vite implicato, 'solo' due lavoratori ma potenzialmente una tragedia immane con il coinvolgimento di viaggiatori e popolazione esterna alla sede ferroviaria, perché ha riguardato il trasporto Alta Velovità, dove più si sono concentrate le attenzioni e le energie della politica dei trasporti a scapito degli altri settori, con un risultato evidentemente fallimentare”, si legge nella nota diffusa dal sindacato.

“La ripetizione di tali incidenti - si legge ancora -, mette capo a tutto il sistema della lavorazione che vi sta dietro: organizzazione del lavoro, prevenzione, standard, procedure. Si proclama pertanto uno sciopero immediato”. La protesta sarà attuata dalle 9 alle 17.

“È inaccettabile lo stillicidio di tragedie ferroviarie che si sono registrate negli ultimi anni e che si verificano con regolare cadenza”, scrive ancora il sindacato. E come non pensare all'immane strage di Viareggio del giugno 2009, dove morirono 32 persone, per la quale Mauro Moretti, ex ad di Rfi, nel giugno scorso è stato condannato in appello a 7 anni di carcere.

“Lo stato di degrado dell'intero sistema dei trasporti italiani manifesta le gravi responsabilità politiche dei Governi che si sono succeduti che non hanno certo mirato a garantire investimenti adeguati ad assicurare la sicurezza e la tutela collettiva ma solo aumentare i ritmi di lavoro, peggiorando in taluni casi anche la qualità del servizio”, conclude la nota della segreteria nazionale del sindacato CUB.