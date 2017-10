Sciopero dei trasporti: rischio venerdì nero  

Venerdì 27 ottobre è in programma uno sciopero generale dei lavoratori dei settori pubblici e privati. La giornata, perciò, sarà una di quelle da segnare col bollino nero per i possibili disagi che si potrebbero creare nel settore dei trasporti. Sono a rischio treni, aerei bus e tram.



Numerose le sigle che hanno indetto l'astensione dal lavoro. Tra questi: Cub, Sgb, Si-Cobas, Usi-Ait, Slai-Cobas che hanno indetto lo sciopero nel settore aereo dalle 00.01 alle 23.59; ferroviario dalle 21.01 del 26/10 alle 21.00 del 27/10; Tpl 24 ore con modalità territoriali.



TRAMVIA - Per la tramvia sarà garantito il servizio dalle 6.30 fino alle 9:30 e dalle 17:00 fino alle 20:00. La regolarità del servizio dipenderà dal grado di adesione allo sciopero.