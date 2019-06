Sciopero dei metalmeccanici: in 10mila a Firenze / FOTO

Metalmeccanici in piazza per lo sciopero generale proclamato dalla Fiom, Fim e Uilm. A Firenze in migliaia - ai toscani si sono aggiunti lavoratori da Emilia Romagna, Liguria, Marche e Umbria - stanno sfilando per le strade del centro. La decisione dei sindacati di proclamare lo sciopero generale di 8 ore è determinata dalla "sempre maggiore incertezza sul futuro della categoria stante la contrazione della produzione industriale, la perdita di valore del lavoro, l’aumento degli infortuni e dei morti sul lavoro".



A Firenze la manifestazione è partita da piazza Cavalleggeri per arrivare in piazza SS. Annunziata dove è previsto l’intervento conclusivo di Rocco Palombella, segretario nazionale della Uilm. Antonio Sorgentone si esibirà sul palco nel corso della mattinata.



