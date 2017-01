Sciopero al Maggio, il "Faust" va in scena lo stesso

Andrà in scena nonostante lo sciopero deciso dall'assemblea dei lavoratori del Maggio musicale, la prima del Faust in programma stasera al teatro dell'Opera di Firenze. A renderlo noto è la stessa Fondazione del Maggio. Coro e orchestra parteciperanno, si spiega, alla messa in scena. Le limitazioni allo spettacolo, potranno riguardare casomai, in base all'adesione dei tecnici, l'illuminazione e l'allestimento o il cambio delle scene.

La prima del Faust potrebbe dunque andare in scena "in forma diversa da quanto previsto", fa sapere ancora la Fondazione. Per questo "sarà possibile richiedere il rimborso del biglietto oppure il cambio con una successiva recita del Faust, compatibilmente con la disponibilità di posti". Il cambio del biglietto si potrà chiedere da martedì 24 gennaio a venerdì 27 gennaio, direttamente alla biglietteria dell'Opera di Firenze.