Fondazioni liriche, Maggio in testa alla manifestazione di Firenze

Sciopero dei lavoratori delle 14 fondazioni liriche italiane che lunedì 27 maggio daranno vita a Firenze ad una grande manifestazione nazionale, in testa alla quale ci saranno i dipdnenti del Maggio musicale fiorentino. Uno sciopero organizzato da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fials Cisal. La protesta fa parte della serie di iniziative di "contrasto all'art.24 della legge 160 decise nel corso del coordinamento nazionale del settore".

A Firenze è in programma un corteo per le vie cittadine, a cui parteciperanno lavoratori e sindacalisti delle 14 Fondazioni: concentramento in piazza San Firenze alle 10.30, poi il percorso del corteo seguirà lungarno Acciaioli, Por Santa Maria, piazza Repubblica, via Tosinghi, giro del Duomo con "fermata" davanti alla sede della Regione (palazzo Sacrati Strozzi), via Martelli, via Cavour. Qui sarà fatto un presidio di fronte alla prefettura tra le ore 12,30 e le 13, e sarà chiesto un incontro col prefetto.

Spiegano le quattro sigle sindacali: "La norma destruttura definitivamente l'assetto dei Teatri Lirici, con drammatiche conseguenze ai danni delle professionalità coinvolte che vedono sfumare possibilità di crescita e impiego nel nostro paese, con la sventurata conseguenza che i talenti migrano all'estero e i giovani abbandonano i conservatori, nonché espropria il ruolo sindacale nell'ambito delle relazioni industriali, lasciando l'utilizzo degli istituti in tema di organizzazione del lavoro esclusivamente nelle mani delle aziende, in modo unilaterale, ruolo assolutamente a nostro avviso non condivisibile".