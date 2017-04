Servizi alle imprese, la multinazionale licenzia: lavoratori in sciopero

Allarme per la sede fiorentina della Carlson Wagonlit Travel, multinazionale leader mondiale nel settore del turismo d'affari e nell’organizzazione di eventi e congressi.

“La dirigenza ha annunciato delocalizzazioni nei paesi dell’Est Europa, in particolare in Polonia e Romania, e si apre il rischio di una riduzione degli organici”, spiegano Fabio Ammavuta e Paola Simoncini, Filcams Cgil e Rsa, questa mattina al presidio dei lavoratori di fronte agli uffici fiorentini di via Panciatichi.

La sede italiana della multinazionale è a Roma, con circa 750 dipendenti sparsi per tutto il Paese: sono previsti fino a 50 esuberi. A Firenze si contano circa 100 addetti, in gran parte donne, suddivisi in due uffici: in città sono a rischio 11 lavoratori.

Di fronte a tale prospettiva, è scattato lo sciopero nazionale di oggi di Cgil, Cisl e Uil, di 4 ore, che ha coinvolto i lavoratori di tutti e 7 gli uffici in Italia (a Firenze lo sciopero è di 8 ore). I lavoratori aspettano di sapere quale sarà il loro futuro. “Ai lavoratori non è stato ancora detto niente, se ci saranno licenziamenti o trasferimenti, siamo preoccupati, l'azienda deve chiarire, siamo preoccupati”, dice Simoncini.

Lavoratori e sindacati chiedono anche investimenti che consentano di restare competitivi e non perdere clienti (come già successo con grossi nomi quali Fiat, Ferragamo e Finmeccanica) a vantaggio dei concorrenti.

“Segnaliamo costantemente le problematiche che ostacolano lo sviluppo dell’azienda (organizzazione del lavoro, la formazione e i sistemi informatici), ma da parte dell’azienda vengono portati avanti solo progetti che mirano a comprimere il costo del lavoro a scapito della qualità del servizio”, spiegano i sindacalisti di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.