Trasporti, sciopero dell'8 marzo: tramvia e autobus a rischio

Confermato lo sciopero nazionale dell'8 marzo. Sarà una giornata di proteste sindacali da un lato ma anche di possibili disagi per i viaggiatori dall'altro. Lo sciopero, si legge sul sito del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, coinvolgerà tutte le categorie di lavoratori pubblici e privati per l’intera giornata.



L'astensione dal lavoro, nell’ambito della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è stata proclamata dalla O.S. Cobas-Confederazione dei Comitati di Base e dall’Unione Sindacale di Base (USB).



Le modalità di attuazione dello sciopero in Ataf Gestioni S.r.l. saranno le seguenti:

Movimento (autobus):

-inizio servizio - 06.00

-09.15 - 11.45

-15.15 - fine servizio

Operai ed impiegati:

-intero turno di lavoro

Lo sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà anche la tramvia. Il servizio, la cui regolarità dipenderà dalle adesioni, sarà comunque garantito tra le 6.30 e le 9.30 e tra le 17.00 e le 20.00. Durante lo sciopero generale saranno garantiti i servizi minimi essenziali.