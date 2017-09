Sciopero all'aeroporto di Peretola: numerosi voli cancellati

Sciopero questo pomeriggio, venerdì 8 settembre, dei dipendenti dell'aeroporto di Firenze, tra le 13 e le 17. L’agitazione è stata indetta dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl per chiedere il blocco delle esternalizzazioni, l’adeguamento dell’organico e l’applicazione del Contratto nazionale. Diversi i voli cancellati a seguito della protesta.

Lavoratori e sindacati, che annunciano un'adesione allo sciopero pari al 95% dei dipendenti interessati, si oppongono all'ampliamento delle esternalizzazioni alle attività dei cosiddetti 'trattorini' e 'nastri': “Con le esternalizzazioni perderanno il posto 15 lavoratori, e chi svolgerà le nuove mansioni, a parità di lavoro svolto, avrà un salario più basso anche di 300 euro e meno diritti”, denunciano i sindacati, che chiedono anche un aumeno del personale, visto l'ampliamento del volume di traffico e dei passeggeri negli scali gestiti da Toscana Aeroporti, il Vespucci di Firenze e il Galilei di Pisa.

Solidarietà ai lavoratori è arrivata da Tommaso Grassi e Silvia Noferi, rispettivamente capigruppo di Firenze riparte a Sinistra e M5S in consiglio comunale. “Pessima gestione da parte della società Toscana Aeroporti, il cui unico obiettivo è aumentare gli utili a scapito di lavoratori e della cittadinanza delle zone attorno all'aeroporto. Toscana Aeroporti ha sempre dichiarato che con la realizzazione della nuova pista avremmo avuto duemila posti di lavoro in più. Nel frattempo, però, permette che le ditte appaltatrici di cui si avvale per l'attuale aeroporto Amerigo Vespucci licenzino il personale nell'attesa del nuovo vincitore della gara di appalto”.

Il piano di esternalizzazioni viene portato avanti "nonostante i bilanci floridi di Toscana Aeroporti, che nell'ultimo anno – sottolineano i delegati sindacali della USB Filippo Rinaldi e Vania Meloni -, ha fatto oltre 8 milioni di utili”. Oltre allo sciopero odierno i sindacati hanno lanciato lo sciopero degli straordinari fino al 6 ottobre.