Aeroporto: sciopero, presidio e voli cancellati | FOTO

Sciopero e disagi per i passeggeri oggi negli aeroporti di Firenze e Pisa per lo sciopero generale indetto dai sindacati Usb e Cub che protestano contro le esternalizzazioni previste da Toscana Aeroporti.

Voli cancellati per tutta la giornata e non garantiti, fatti salvi i voli blindati dall'Enac al mattino e in serata. La situazione ha causato gravi disagi soprattutto a Pisa, dove Ryanair è stata costretta a cancellare 21 voli.

Le cancellazioni hanno riguardato anche le altre compagnie. La compagnia irlandese ha spiegato che “tutti i viaggiatori coinvolti sono stati contattati via email e sms e avvisati sulle opzioni”, scusandosi “con tutti i clienti colpiti da queste cancellazioni per sciopero, che sono interamente al di fuori del nostro controllo”.

Solidarietà ai lavoratori di Toscana Aeroporti è stata espressa dal consigliere comunale Tommaso Grassi, che ha partecipato al presidio dei lavoratori. “L’amministrazione comunale non fa niente per opporsi - ha commentato - oggi abbiamo appreso che non è stata data nessuna informativa ai soci”, attaccando la governance della società.