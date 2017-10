Sciopero di venerdì: rischio disagi alla circolazione

Previsti notevoli disagi alla circolazione per il prossimo venerdì in concomitanza con la manifestazione che si svolgerà in occasione dello sciopero generale indetto dai sindacali autonomi CUB, USI, AIT, SICOBAS e SLAICOBAS. Visto il percorso autorizzato del corteo con partenza (ore 09:00) da via Ponte alle Mosse fino a piazzale di Porta a Prato, attraversamento di viale Fratelli Rosselli, via Il Prato, via degli Orti Oricellari, via Alamanni, piazza Stazione, piazza dell'Unità Italiana, via Panzani, via Cerretani, via Martelli fino alla Prefettura. La manifestazione si svolgerà nella fascia oraria 9-13 e prevede anche l'utilizzo di un automezzo che utilizzerà l'itinerario via dei Cerretani (partenza), piazza dell'Olio, via dei Pecori, piazza San Giovanni, via Martelli.