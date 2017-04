Scarperia e San Piero: domestica ruba mentre fa le pulizie in casa

E' stata sorpresa mentre prendeva 6mila euro in contanti dal giubbotto del padrone di casa, un imprenditore, all'interno dell'abitazione dove lavorava. Per questo ieri mattina una 62enne pratese è finita in manette per mano dei carabinieri. La donna, già nota per i suoi trascorsi, stava approfittando dell'assenza del datore di lavoro per fare man bassa all'interno dell'abitazione. I carabinieri l'hanno fermata grazie ad una segnalazione dell'imprenditore.