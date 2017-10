Scarperia, caso di meningite C

Un donna di 79 anni, ricoverata da giovedì all'ospedale di Borgo San Lorenzo, è risultata positiva all'infezione da meningococco C. La pensionata di Scarperia non era vaccinata. La conferma della malattia è giunta dal laboratorio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi.

E' già stata effettuata l'inchiesta epidemiologica da parte del dipartimento di prevenzione della Azienda Usl Toscana Centro ed è in corso la profilassi per i contatti ed i conviventi che nei sette giorni precedenti l'esordio della malattia hanno avuto rapporti stretti e ravvicinati con la donna. La profilassi è stata estesa agli operatori del presidio ospedaliero ed al personale del trasporto sanitario.

Le condizioni cliniche non destano, ad ora, preoccupazione. Dal 1 gennaio 2017 ad oggi è l'ottavo caso di meningite da meningococco C in Toscana: uno a Pistoia, due a Pisa, due a Livorno e tre a Firenze e nella sua provincia.