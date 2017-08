Scarperia, socialmente pericoloso: espulso 27enne 

Ieri mattina un 27enne albanese, residente a Borgo San Lorenzo, è stato accompagnato all'aeroporto di Peretola e imbarcato sul primo volo per Tirana. Il provvedimento dopo che all'uomo era stata riconosciuta un'elevata pericolosità sociale. Sul 27enne infatti oltre a pesare una condanna per detenzione continuata di stupefacenti, con sentenza divenuta definitiva nel 2013, nel 2015 si erano sommate due denunce: per rissa con uso di coltelli e porto di strumenti atti ad offendere.