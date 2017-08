Scandicci, coppia tenta furto in casa a Ferragosto 

Ieri due cittadini croati, una donna di 19 e un minore 15 anni, sono stati fermati dai carabinieri dopo che avevano tentato un furto all'interno di un appartamento di San Giusto. Provvidenziale l'intervento di un vicino di casa che ha allertato il 112.

Il minore, con l’aiuto della donna che faceva da palo, era salito sul balcone dell’appartamento posto al terzo piano sfruttando una finestra delle scale condominiali e aveva forzato una finestra, per tentare di introdursi all’interno di un appartamento approffitando dell'assenza dei proprietari. Quest'ultimi andati via per le ferie.

A mandare all’aria i piani criminali dei due malviventi è stato proprio un abitante della palazzina che ha notato l’insolita presenza del ragazzo sul balcone dell’abitazione del vicino. Quando il 15enne ha capito di esser stato scoperto è scappato via insieme alla donna. La coppia però è stata fermata poco distante dai militari.

La 19enne è stata trattenuta presso la camera di sicurezza a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa della direttissima mentre il minore è stato accompagnato presso il Centro di prima accoglienza CPA di Firenze.