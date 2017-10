Scandicci, spaccio di stupefacenti: denunciati due 19enni

La notte corsa i carabinieri, a conclusione di un'attività tesa a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino, hanno denunciato in stato di libertà due 19enne per detenzione ai fini di spaccio. I giovani, fermati in via Gemmi, sono stati trovati in possesso di 50 grammi di marijuana e 65euro, contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Un terzo soggetto, coetaneo dei denunciati, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore perchè trovato in possesso di una sigaretta contenente della marijuana.