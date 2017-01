Scandicci, scippo su Viale Aldo Moro ma arrivano i carabinieri 

Ieri sera, poco dopo le ore 19:00, una donna di 54 anni è stata scippata della borsa mentre camminava in viale Aldo Moro. L'intervento dei carabinieri ha però permesso di recuperare la refurtiva che poi è stata restituita alla vittima. Il malfattore ha invece fatto perdere le sue tracce dandosi alla fuga tra i campi.

Sempre nel corso della serata, i militari dell’Arma sono intervenuti per un furto in atto in abitazione in Via Ponte di Formicola. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri i malviventi si sono dati alla fuga per le campagne circostanti. Indagini in corso.