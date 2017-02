Scandicci: 46enne scippata in strada

Ieri sera, verso le ore 21:00, una 46enne è stata scippata mentre camminava in zona Vingone. La donna ha riferito ai carabinieri che, mentre percorreva via Fanfani, un soggetto le ha strappato la borsa. I militari dell’Arma, a seguito delle ricerche del malvivente, sono riusciti a recuperare la borsa e il portafoglio. Quest'ultimo privo del denaro. La donna non ha riportato lesioni. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Scandicci.