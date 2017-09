Scandicci, Ramazzotti: "Giustizia per Niccolò"

Eros Ramazzotti chiede Giustizia per Niccolò Ciatti, il 22enne di Scandicci morto dopo un brutale pestaggio in una discoteca di Lloret de Mar. Il cantante ha postato una foto sul suo profilo Instagram con l'immagine del ragazzo: "Giustizia per Niccolò Ciatti e per tutte le persone che hanno subito la sua stessa triste fine".



La vicenda intanto va avanti. In Spagna rimane in prigione il ceceno che ha sferrato il colpo fatale al ragazzo di Casellina. Mercoledì scorso il ministro della giustizia Andrea Orlando ha risposto ad una interrogazione parlamentare in merito al caso di Niccolò chiarendo che al momento non ci sarebbero i presupposti per chiedere l'estradizione del ceceno. Intanto è partita la raccolta fondi a sostegno della famiglia Ciatti per aiutarla a sostenere le spese legali. Tutti gli interessati possono inviare un bonifico a "Luigi Ciatti per la giustizia di Niccolò" iban IT60E0103002844000009000024.