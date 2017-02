Scandicci, inaugurato il parcheggio scambiatore a Villa Costanza

Completato il parcheggio scambiatore accanto al capolinea di Villa Costanza. L'area di sosta, 172 i posti auto disponibili con ingresso da via della Costituzione, sarà a disposizione di viaggiatori e pendolari che dovranno recarsi verso il capoluogo toscano grazie alla linea 1.

Il parcheggio è stato realizzato da Autostrade per l’Italia nell’ambito del progetto per la terza corsia dell’A1. All’apertura ieri erano presenti il sindaco Sandro Fallani, il vicesindaco e assessore alle opere pubbliche Andrea Giorgi, i rappresentanti di Autostrade per l’Italia e i tecnici che hanno realizzato l’opera. Proseguono intanto i lavori per il parcheggio scambiatore in sede autostradale, la cui conclusione è fissata entro l’anno: sarà accessibile dalle corsie della Milano-Napoli e collegato con la fermata del tram, avrà 487 posti auto compresi gli spazi per i disabili, 25 posti per pullman e un centro servizi e informazioni per i passeggeri.