La notte scorsa i carabinieri hanno denunciato due ragazzi, uno di 14 anni e uno di 15, sorpresi a prendere a calci gli scooter parcheggiati in Piazza Togliatti (più nota come piazza del mercato). I due hanno provocato la rottura dei bloccasterzo, degli specchietti e del bauletto di due motorini. Sono stati quindi denunciati per danneggiamento e riaffidati ai genitori.