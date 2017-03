Scandicci, lite in famiglia: aggredisce i carabinieri 

Ieri notte i carabinieri sono intervenuti in via Gemini dove era stata segnalata una furiosa lite in famiglia. I militari, appena giunti all’esterno del condominio di Scandicci, sono stati aggrediti con spintoni e ingiurie dall’uomo che era sceso dall’abitazione. Il 58enne si è poi scagliato contro i vicini, colpevoli, a detta sua, di aver chiamato il 112. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha poi preso a calci alcune auto parcheggiate e il portone di uno dei vicini. I militari lo hanno quindi fermato e arrestato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.