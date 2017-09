Scandicci: fermato ladro d'auto 

Stamani i carabinieri hanno arrestato un 31enne tunisino che poco prima si era allontanato a bordo di una vettura di una scuolaguida di Via Vivaldi. I militari sono riusciti a raggiungere il nordafricano nel centro cittadino. Dopo un breve inseguimento lo hanno fermato. Il veicolo è stato restituito al proprietario. L’arrestato, già noto anche per reati della stessa specie, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza in attesa della direttissima.