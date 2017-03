Scandicci, incendio al capannone: "Nessun pericolo tossico" | VIDEO

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti nella notte a Scandicci, San Colombano, in via Tosco Romagnola, per un incendio presso un capannone della ditta farmaceutica Giotti. Sul posto tre squadre con sette veicoli antincendi. L'azienda produce aromi naturali e biologici, estratti di erbe aromatiche, succhi concentrati di frutta e una vasta gamma di basi aromatiche per tutti i settori merceologici alimentari.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo intorno alle 2.30 di stanotte. Le sostanze presenti nel capannone non risultano essere tossiche. Il capannone è stato completamente compromesso dalle fiamme.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati