Scandicci, giovane con indosso ketamina

Lo scorso weekend i carabinieri hanno denunciato un 21enne dopo averlo trovato con indosso 12 grammi di ketamina. Quest'ultimo, anestetico dissociativo utilizzato nelle discoteche, ha effetti tali da essere proibito nel mondo dell'ippica per migliorare le prestazioni dei cavalli da corsa.



Il giovane era stato fermato per un controllo dai militari nel centro cittadino. Indosso gli sono stati trovati anche 105 euro in contanti che si ritiene siano frutto dello spaccio della sostanza. Il 21enne, originario di Pisa, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.