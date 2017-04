Scandicci, ruba corrente elettrica: denunciata 53enne 

I carabinieri hanno denunciato una 53enne pugliese per furto di energia elettrica dopo aver scoperto un allaccio abusivo che dall'impianto condominiale portava fin dentro l'abitazione della donna. A segnalare la vicenda ai carabinieri era stato l'amministratore di condominio dopo aver cominciato a gestire, nel 2015, due strutture praticamente identiche. Gemelle in tutto ma non nei consumi. Infatti nella palazzina di via Giordano, dove viveva la donna, il consumo di corrente condominiale risultava più alto di 150 euro ad ogni bimestre. Da qui gli accertamenti e la scoperta del cavo elettrico, seguito il quale i militari sono arrivati fin dentro l'appartamento della signora.