La notte scorsa, intorno alle 03:30, furto all'interno di una pelletteria di Via Chiara. Ignoti, dopo aver forzato una finestra dell'azienda, hanno portato via cento borse in pelle. Prodotti, marchiati Prada, tutti già confezionati. Il danno è da quantificare. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Scandicci.