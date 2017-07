Scandicci, per nascondere droga accampa la scusa 'fisiologica': “Mi scappava...”

E' stato sorpreso dai carabinieri ad “armeggiare” dietro un cespuglio, non lontano dal centro di Scandicci. “Mi scappava...”, si è giustificato un giovane 19enne, di origini rumene. Dietro al cespuglio nascondeva un vaso con una piantina di marijuana.

I militari hanno quindi perquisito anche l'abitazione del giovane, poco distante, trovando materiale per la coltivazione di canapa indiana: il 19enne è stato arrestato per detenzione illecita di sostanza stupefacente per fini di spaccio.

Nelle stesse perlustrazioni antidroga i carabinieri hanno sorpreso 7 giovani, tra i 20 ed i 26 anni e connazionali del 19enne arrestato, a consumare cocaina nei giardinetti di via Caboto: sono stati segnalati alla prefettura.