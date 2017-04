Durante la serata del 25 Aprile una 52enne è stata derubata mentre camminava in Via Colombo. La donna, residente a Scandicci, è stata raggiunta da un uomo che le ha strappato di mano il telefono cellulare per poi scappare a piedi tra le strade del centro cittadino. La 52enne non ha riportato lesioni. Sull'episodio indagano i carabinieri.