Scandicci, colpi di pistola contro l'auto dell'imprenditore amico di Renzi

Ieri due colpi di pistola sono stati esplosi contro l'auto dell'imprenditore fiorentino Andrea Bacci. La vettura si trovava parcheggiata davanti alla ditta Ab Florence, azienda del 54enne che lavora nel settore della pelletteria.

I presenti all'interno della struttura, Bacci non si trovava sul posto, non si sarebbero subito resi conto dell'accaduto. Uno dei proiettili dopo aver raggiunto i vetri dell'auto, una Mercedes, è andato a scheggiare il vetro di una finestra della ditta. Non ci sono stati feriti. Sul posto, vicino l'ingresso di Scandicci della superstrada, sono intervenuti i carabinieri che hanno subito cominciato a visionare i filmati di zona.



Bacci, amico dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, e in passato socio del padre Tiziano, è stato indagato nel recente passato dalla procura per bancarotta fraudolenta riguardo alla Coam Costruzioni di Rignano, di cui è socio di maggioranza. Bacci, presidente e patron della Lucchese calcio, è stato perquisito dalla Guardia di Finanza il 10 gennaio scorso nell'ambito di un'inchiesta della procura in materia economica, creditizia e fiscale.



"E' un atto molto grave quello che è accaduto oggi a Scandicci - ha fatto sapere il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini - dove sono stati esplosi colpi di pistola sull’automobile del presidente della Lucchese Andrea Bacci. Un gesto di incomprensibile violenza sul quale mi auguro che sia fatta luce al più presto. Esprimo a Bacci la mia solidarietà".